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Habertürk'te “Nedir Ne Değildir Özel” programında gündemi değerlendiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan Mehmet Akif Ersoy'a açıklamalar...

Babacan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Böyle çoklu müzakere ortamlarında tabii ki farklı görüşler gündeme gelir; bazen tartışmalar yoğun yaşanır. Sonuçta geride kalır, anlaşılmış, uzlaşılmış, imza atılmış kararlar kalır. Artık konuştuğumuz, tartışığımız her konuda detaylı karar alıp, kamuoyuna deklare ettiğimiz için, o tartışmaları geride kaldı diye düşünüyorum. Toplantımıza 24 saat kala her parti kendi iç değerlendirmesini yaptı. Herkes birbirinin argümanını dinledi. Partilerin iç süzgeçlerinden gelseydi belki hızlı bitirirdik. Saat 15.30 gibi oturduk, 20.00 gibi bitirdik. Ortak adayı açıkladık. Ortak yönetim modeli aslında. 6 parti ne şekilde ülkeyi yönetecek. Şu anda tek kişinin keyfi şekilde, aklına gelen herşeyi ve çok yanlış yaptığı anlayışı var. Buna karşı takım ruhuyla çalışan partiler var. Temsil gücü yüksek takımın uzlaşı içerisinde yönettiği modele karar verdik. Türkiye ve tarihimizde ilk. Avrupa'da bile örnekleri çok azdır.

"MASA DAĞILMADI, BİR PARTİ KALKTI VE TEKRAR GERİ GELDİ"

Macaristan'da başarısız oldu; çünkü onların ortak politikalar metni yoktu. Biz her konuda seçimden sonra ne yapacağımız konusunda uzlaştık. Eğitim, güvenlik, dış politika hepsi var. Bu 2300 maddenin hepsini yapsak Türkiye bambaşka ülke haline gelir. Avrupa'daki hataları tekrar etmeyecek şekilde sağlam zeminde yürüdük. Ortak adayı görüşmeye başladık, 4 gün sonra bitirdik aslında. Masa dağılmadı bir parti kalktı sonra tekrar geldi. İçeride çekim yapıldı, fotoğraf da çekildi. Sayın Akşener'in tekrar dönmesi kapısını açık tutmaya özen gösterdik.

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