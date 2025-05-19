DEVA Partisi'nden istifa eden Bağımsız İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, CHP'ye katıldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEVA Partisi'nden istifa edip CHP'ye katılan İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen'e rozet taktı
Giriş: 19.05.2025 - 19:44 Güncelleme: 19.05.2025 - 19:44
DEVA Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen’in CHP’ye katılımı İzmir Mitingi’nde duyuruldu. CHP lideri Özgür Özel miting alanında Ösen'e rozet taktı.
2023 Genel Seçimlerinde DEVA Partisi kontenjanından CHP listelerinden milletvekili seçilen Ösen, 22 Nisan’da DEVA Partisi'nden istifa etmişti. Mitingde "Sizlere sürprizimiz 13. Milletvekilimiz Seda Kaya Ösen" diye anons edildi.
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