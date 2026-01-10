Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Devam filmi çekildi

        Devam filmi çekildi

        İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu'nu bir araya getiren 'Mutluyuz mu?' 30 Ocak'ta vizyona girecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2026 - 12:38 Güncelleme: 10.01.2026 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Devam filmi çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sinema salonları, İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu ile kahkahaya hazırlanıyor. Boşanmış bir çiftin, kızları için yeniden 'Mutlu aile' rolü yapmasını konu alan ve eğlenceli anlatımıyla dikkat çeken 'Mutluyuz mu?', 30 Ocak’ta gösterime girecek.

        Senaryosunu; İbrahim Büyükak’ın kaleme aldığı ve Emrah Aguş ile birlikte yönetmenliğini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda; İlker Aksum ile Başak Parlak da yer alıyor. Poll Films by Polat Yağcı ile 25 Film yapımcılığında çekilen 'Mutluyuz mu?', İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu’nun rol aldığı 2023 yapımı 'Mutluyuz' filminin devamı niteliğini taşıyor.

        Boşanmış bir çiftin sahte mutluluk oyunu üzerinden aileyi, ebeveynliği ve ilişkileri mizahla sorgulayan film; aile içi çatışmaları, ebeveynlik krizlerini ve bastırılmış duyguları hikâyesinin merkezine alıyor. 'Ferhat' ile 'Aslı' karakterlerine hayat veren İbrahim Büyükak ile Yasemin Sakallıoğlu, geçmişle hesaplaşamamış, sürekli tartışan bir çifti canlandırıyor.

        'Mutluyuz mu?', bir yandan da sevginin birlikte kalmak mı yoksa doğru şekilde ayrılmak mı olduğu sorusunu gündeme getirecek. Filmin oyuncu kadrosunda; Damla Çolak, Buse Kara, Eren Pekgöz, Asya Özveren, Taylan Meydan, Efe Yeşilay, Berke Üsdiken ve Asaf Baydar da yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çetiner Çetin, Suriye ordusunun kontrolü ele aldığı Halep'ten bildiriyor

        Habertürk'ten Çetiner Çetin, Suriye ordusunun terör örgütü YPG'ye düzenlediği nokta operasyonla kontrolü ele geçirdiği Halep'ten bildiriyor

        #İbrahim Büyükak
        #Yasemin Sakallıoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Daha 17 yaşında Melek... Korkutan bekleyiş!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Meteoroloji saat verdi! 48 il için 'sarı' alarm! Batıda yağmur doğuda kar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "SDG güç gördüğü zaman pozisyon değiştiriyor"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        "İran'da halk bazı şehirleri kontrol altına alıyor gibi"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!