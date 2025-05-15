Devamsızlıktan kalma var mı, kaç günde sınıf tekrarı olur?
2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının sonuna yaklaşılırken, öğrenciler devamsızlık konusundaki kuralları ve sınırları merak etmeye başladı. Özellikle "Devamsızlıktan kalma var mı?", "Kaç gün devamsızlık hakkı var?" gibi sorular ortaokul ve lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Öğrenciler, devamsızlık sınırını aşıp sınıfta kalma riskini taşıyıp taşımadıklarını öğrenmek için araştırmalara yönelmiş durumda. İşte devamsızlıkla ilgili merak edilenlerin detayları...
9 Eylül’de başlayan ve 20 Haziran’da sona erecek olan eğitim-öğretim yılı devam ederken, öğrenciler devamsızlık sınırlarıyla ilgili detayları öğrenme arayışında. Pek çok öğrenci, “Kaç gün devamsızlık yapılırsa sınıfta kalınır?” ya da “Toplam kaç gün devamsızlık hakkı var?” gibi sorulara yanıt arıyor. Bu süreçte sınıf tekrarı riskine girmemek için devamsızlık kurallarını bilmek büyük önem taşıyor. Peki, kaç gün devamsızlık yapılırsa sınıfta kalınır?
KAÇ GÜN DEVAMSIZLIK YAPILIRSA SINIFTA KALINIR?
Öğrencilerin devamsızlık durumları belirli kurallara bağlanmış durumda ve bu kurallara uyulmadığı takdirde, ders notları ne kadar iyi olursa olsun sınıf tekrarı kaçınılmaz olabiliyor. Genel uygulamaya göre, özürsüz devamsızlık süresi 10 günü, toplam devamsızlık süresi ise 30 günü aşan öğrenciler başarısız sayılıyor.
Ancak bazı özel durumlar için istisnalar söz konusu. Birinci dereceden yakınının vefatı gibi durumlarda, özürsüz devamsızlık 10 günü aşmamak şartıyla toplam devamsızlık hakkı 40 güne çıkarılıyor.
Üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ya da tam teşekküllü hastanelerde uzun süreli tedavi gören öğrenciler; organ nakli geçirenler; sosyal hizmet kurumları tarafından koruma altına alınanlar veya tutuklu bulunan öğrenciler için bu süre 60 güne kadar uzatılıyor. Bu durumda da özürsüz devamsızlık sınırı 10 günü geçemiyor.
Öte yandan, tam zamanlı kaynaştırma yoluyla eğitim gören özel eğitim öğrencileri ile özel eğitim meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler için devamsızlık hakkı daha esnek. Bu gruptaki öğrenciler için özürsüz devamsızlık 20 günü aşmamak kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 güne kadar çıkabiliyor.
DEVAMSIZLIK KURALLARI
Yapılan düzenlemelere göre, devamsızlık süresini aşan öğrenciler eğitimlerine devam edemeyecek; derslere katılamayacakları gibi sınavlara da giremeyecekler. Ayrıca teşekkür, takdir, onur ya da üstün başarı belgesi alma haklarını da kaybedecekler.
Bu öğrencilerin durumları değerlendirilirken, öğrenim hakkı devam edenler bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar okula devam edebilecek. Ancak öğrenim hakkı sona ermiş olanlar açık öğretim lisesi, mesleki açık öğretim lisesi veya mesleki eğitim merkezlerine yönlendirilecek.
Mesleki eğitim merkezlerinde okuyan öğrenciler içinse teorik derslerde devamsızlık sınırı daha net: Toplam ders saatinin altıda birini aşmamalı.
Devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan öğrencilerin işletmelerle yaptıkları sözleşmeler feshedilecek ve bu öğrencilerin sigorta kayıtları da sonlandırılacak.
Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinde yapılacak sorumluluk sınavları ise hem yazılı hem de uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilecek. Bu sınavlar için ayrı ayrı komisyonlar kurulacak ve mümkünse her iki komisyon da aynı öğretmenlerden oluşacak.
Lise son sınıfta ders başarısızlığı nedeniyle mezun olamayan öğrencilerden sınıf tekrarı hakkına sahip olanlar, başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sınıfı tekrar edebilecek.