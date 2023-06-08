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Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

UEFA Şampiyonlar Ligi kupası tarihte ilk kez bir Türk futbolcunun elinde yükselecek. İstanbul'da oynanacak finalde Manchester City'den İlkay Gündoğan ile Inter'den Hakan Çalhanoğlu, dev kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak

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  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ikinci kez ev sahipliği yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde, 10 Haziran Cumartesi günü İngiltere temsilcisi Manchester City ile İtalya'nın Inter takımı karşılaşacak.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Manchester City'nin kaptanı İlkay Gündoğan ile Inter'de forma giyen A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu, kupayı kulüplerinin müzesine götürmeye çalışacak.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Final maçından zaferle ayrılacak iki Türk futbolcudan biri, kupayı kaldırmaya hak kazanacak ve böylece her iki durumda da "Devler Ligi" kupası, tarihte ilk kez Türk kökenli bir futbolcunun elinde yükselecek
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    İlkay Gündoğan 12, Hakan Çalhanoğlu 11 maçta forma giydi

    Bu sezon Şampiyonlar Ligi finalistlerinden Manchester City'de İlkay Gündoğan 12, Inter'de Hakan Çalhanoğlu ise 11 "Devler Ligi" mücadelesinde ter döktü.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Bu karşılaşmalarda her iki oyuncu da 1'er gol ve 2'şer asistlik performans sergiledi.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    4 Türk kökenli futbolcu, final heyecanı yaşadı

    Bu sezona kadar 4 Türk kökenli futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükselen takımın kadrosunda bulunurken, İstanbul'daki organizasyonda Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan'ın forma giymesiyle bu sayı 6'ya çıkacak.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Arda Turan, Nuri Şahin, Hamit Altıntop ve Yıldıray Baştürk, takımlarının final maçını kaybetmesi nedeniyle kupa sevinci yaşayamadı.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Arda Turan'ın 2011 ile 2015 yılları arasında formasını giydiği İspanya ekibi Atletico Madrid, 2013-2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Madrid derbisinin yaşandığı finalde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yenerek kupayı kazandı.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Nuri Şahin, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'un formasını giydiği dönemde, 2012-2013 sezonunda finalde oynadı. Alman takımlarının karşılaştığı finalde Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 2-1 yenerek kupayı müzesine götürdü.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Hamit Altıntop, Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle 2009-2010 sezonunda "Devler Ligi" finaline çıktı. İtalya'nın Inter takımı, Bayern Münih'i 2-0 mağlup ederek kupayı havaya kaldıran taraf oldu.
  • Devler Ligi kupasını ilk kez bir Türk futbolcu havaya kaldıracak

    Yıldıray Baştürk ise Almanya'nın Bayer Leverkusen ekibiyle 2001-2002 sezonunda finalde mücadele etti. İspanya temsilcisi Real Madrid, finalde Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek şampiyonluğu elde etti.

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