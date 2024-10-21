Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Milan - Club Brugge ve Monaco - Kızılyıldız karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
19.45 Milan - Club Brugge
19.45 Monaco - Kızılyıldız
22.00 Arsenal - Shakhtar Donetsk
22.00 Aston Villa - Bologna
22.00 Girona - Slovan Bratislava
22.00 Juventus - Stuttgart
22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven
22.00 Real Madrid - Borussia Dortmund
22.00 Sturm Graz - Sporting CP
23 Ekim Çarşamba
19.45 Atalanta - Celtic
19.45 Brest - Bayer Leverkusen
22.00 Atletico Madrid - Lille
22.00 Young Boys - Inter
22.00 Barcelona - Bayern Münih
22.00 Salzburg - Dinamo Zagreb
22.00 Manchester City - Sparta Prag
22.00 Leipzig - Liverpool
22.00 Benfica - Feyenoord