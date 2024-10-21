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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 09:54 Güncelleme: 21.10.2024 - 09:54
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        Devler Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
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        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları, yarın ve 23 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

        Haftanın açılışında yarın TSİ 19.45'te Milan - Club Brugge ve Monaco - Kızılyıldız karşılaşmaları yapılacak. Devler Ligi'nde 3. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

        Yarın

        19.45 Milan - Club Brugge

        19.45 Monaco - Kızılyıldız

        22.00 Arsenal - Shakhtar Donetsk

        22.00 Aston Villa - Bologna

        22.00 Girona - Slovan Bratislava

        22.00 Juventus - Stuttgart

        22.00 Paris Saint-Germain - PSV Eindhoven

        22.00 Real Madrid - Borussia Dortmund

        22.00 Sturm Graz - Sporting CP

        23 Ekim Çarşamba

        19.45 Atalanta - Celtic

        19.45 Brest - Bayer Leverkusen

        22.00 Atletico Madrid - Lille

        22.00 Young Boys - Inter

        22.00 Barcelona - Bayern Münih

        22.00 Salzburg - Dinamo Zagreb

        22.00 Manchester City - Sparta Prag

        22.00 Leipzig - Liverpool

        22.00 Benfica - Feyenoord

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