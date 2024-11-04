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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı - Futbol Haberleri

        Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın perdesi, yarın oynanacak 9 karşılaşmayla açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:16 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:16
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        Devler Ligi'nde 4. hafta heyecanı
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        Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları, yarın ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

        "Devler Ligi"nde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

        Yarın:

        20.45 PSV (Hollanda)-Girona (İspanya)

        20.45 Slovan Bratislava (Slovakya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

        23.00 Real Madrid (İspanya)-Milan (İtalya)

        23.00 Liverpool (İngiltere)-Bayer Leverkusen (Almanya)

        23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Sturm Graz (Avusturya)

        23.00 Sporting (Portekiz)-Manchester City (İngiltere)

        23.00 Lille (Fransa)-Juventus (İtalya)

        23.00 Celtic (İskoçya)-Leipzig (Almanya)

        23.00 Bologna (İtalya)-Monaco (Fransa)

        6 Kasım Çarşamba:

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        20.45 Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere)

        20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Young Boys (İsviçre)

        23.00 Bayern Münih (Almanya)-Benfica (Portekiz)

        23.00 Paris Saint Germain (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya)

        23.00 Inter (İtalya)-Arsenal (İngiltere)

        23.00 Feyenoord (Hollanda)-Salzburg (Avusturya)

        23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Barcelona (İspanya)

        23.00 Sparta Prag (Çekya)-Brest (Fransa)

        23.00 Stuttgart (Almanya)-Atalanta (İtalya)

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