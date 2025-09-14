Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım’ı makamında kabul etti
MHP lideri Bahçeli, boksör Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Yıldırım ziyarette, Bahçeli'ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım'ı makamında kabul etti. Yıldırım ziyarette, Bahçeli’ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti.
DHA'nın haberine göre MHP Lideri Devlet Bahçeli, boksör Avni Yıldırım’ı makamında kabul etti.
Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in de yer aldığı ziyarette Yıldırım, Bahçeli’ye üzerinde 3 hilal bulunan boks eldiveni hediye etti. Görüşmenin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.