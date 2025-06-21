Devlet Denetleme Kurulu, "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri" düzenledi

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulunca, kamu kurumlarının teftiş ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanlarına yönelik "Kamu Yönetiminde Etkin Denetim Semineri" düzenlendi.

Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'ndaki seminerin açılış konuşmasını Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz yaptı.

Vatandaş odaklı devlet anlayışı esas alınarak, kamu hizmetlerinin adil, etkin ve erişilebilir bir şekilde sunulmasının elzem olduğunu belirten Susmaz, bu doğrultuda devletin tüm organlarının temel görevinin halkın ihtiyaçlarına duyarlı, çözüm odaklı ve şeffaf bir hizmet anlayışıyla hareket etmek olduğunu söyledi.

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Kamu kurumlarının vatandaş odaklı hizmet sunması ve toplumun refahını artırmaya yönelik çalışmalarını Cumhuriyetin ikinci asrını şekillendirecek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli gördüklerini ifade eden Hakkı Susmaz, "Bu anlamda kamu kurumlarının teftiş kurulları ve denetim birimlerinde müfettiş, iç denetçi ve denetim elemanları olarak görevlerinizi en iyi şekilde yerine getirmeniz, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacaktır." dedi.

Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması ile vatandaşların hak ve menfaatlerini koruyacak şekilde icra edilmesine büyük önem verdiklerini dile getiren Susmaz, teftiş kurulları ve denetim birimlerinde görevli müfettiş, iç denetçi ve denetmenlerinin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmesinin, kamu hizmetlerinin iyileştirilmesine ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirtti. Susmaz, denetimin, kamu gücünün keyfilikten uzak, hukuka ve kamu yararına uygun şekilde kullanılmasını temin ettiğini, bu durumun hem kamu yönetiminde hesap verebilirliği sağlayacağını hem de vatandaşların devlete olan güvenini pekiştireceğini kaydetti. DDK BAŞKANI TANRIKULU: ÖNEMLİ BİR SAYFA AÇILDI Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu da 26 Kasım 2024'te yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile denetim alanında önemli bir sayfa açıldığını söyledi. REKLAM Genelgede kamu hizmetlerinin verimli, saydam ve hesap verebilir şekilde yürütülmesinin, bunun yanında tüm denetim faaliyetlerinin etkin ve düzenli bir şekilde yerine getirilmesinin vurgulandığını hatırlatan Tanrıkulu, kamu hizmet sunum kapasitesini geliştirmek için rehberlik esaslı denetim yapılmasının ve denetimde teknolojik dönüşümün gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Ayrıca denetim camiası olarak mesleğin saygınlığını, iş heyecanını ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak için hep birlikte azami çabanın gösterileceğini vurgulayan Tanrıkulu, "Koordinasyon ve uyumlaştırma çalışmaları ile birlikte, ortak denetim kültürünün oluşması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması gibi kazanımlarla denetim faaliyetlerimizin kalitesini artıracağız. Denetimde teknolojiyi ve bilgi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan, risk analizi esaslı, düzenli ve kapsamlı denetimlerde bulunan teftiş ve denetim birimlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı. Etkin bir denetim için uluslararası standartlar, teknolojik yenilikler ve dünyadaki deneyimler ışığında denetim unsurlarının sürekli kendini geliştirmesi gerektiğini belirten Tanrıkulu, "Dünyada hız kazanan dijital dönüşüm, denetim yaklaşımlarının yeniden ele alınmasını ve denetim standartları ile metotlarında kapsamlı revizyon yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yapay zeka temelinde gelişen dijital teknolojilerin kullanılması, denetimleri daha hızlı, gerçek zamanlı ve geniş kapsamlı yürütülmesine imkan tanıyarak, yönetime ve ilgili taraflara önemli ölçüde katkıda bulunması beklenmektedir." diye konuştu.