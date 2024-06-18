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        Haberler Sağlık Devlet destekli tüp bebek tedavisi bir ayda 2 bin kişiye umut oldu | Sağlık Haberleri

        Devlet destekli tüp bebek tedavisi bir ayda 2 bin kişiye umut oldu

        Ankara Etlik Şehir Hastanesinde bir ay önce hizmete açılan Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Kliniğine (Tüp Bebek Ünitesi) bebek sahibi olma hayali kuran 2 bin kişi başvurdu. Klinikte, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere de destek veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 18.06.2024 - 16:20
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        Devlet destekli tüp bebek tedavisi bir ayda 2 bin kişiye umut oldu
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        Ankara Etlik Şehir Hastanesinde bir ay önce hizmete açılan Tüp Bebek Ünitesine, bebek sahibi olma hayali kuran 2 bin kişi başvurdu.

        Türkiyenin kapasite olarak alanındaki en büyük ve ileri teknoloji cihazlarla donatılan merkezlerinden biri olan Etlik Şehir Hastanesi bünyesindeki Üremeye Yardımcı Tedavi (ÜYTE) Kliniği (Tüp Bebek Ünitesi) 15 Mayısta hizmete alındı.

        Merkezde, doğal yollarla çocuk sahibi olamayan çiftlerin yanı sıra kanser tedavisi gören ve ileride çocuk sahibi olmak isteyenlere de destek veriliyor.

        Merkezin çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal, "Bir ay önce hizmete başlayan ÜYTE Merkezimize 2 bin 85 hasta başvurdu. Merkezimizde embriyo transferi de dahil olma üzere yumurta, sperm, embriyo dondurma işlemleri de gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

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        SMA TAŞIYICISI OLAN ÇİFTLERE DE DESTEK VERİLİYOR

        Doğal yollarla çocuk sahibi olamadığı için merkeze başvuran kişilere ilk olarak detaylı tetkiklerin yapıldığını ve ardından uygun tedaviye yönlendirildiklerini anlatan Soysal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuk istemi olup kanser tanısı almış hastalarımızda da kemoterapi, radyoterapi gibi üreme fonksiyonlarını etkileyebilecek tedaviler veya cerrahi işlemlerden önce yumurta ve sperm dondurma işlemleri uygulanabiliyor. Ayrıca başta SMA olmak üzere farklı genetik hastalıkları olan kişilerin, sağlıklı bir bebek sahibi olabilmesini hedefleyen PGT yöntemini de gerçekleştiriyoruz."

        Merkezde embriyo transferlerinin başladığını aktaran Soysal, "Hem fiziki hem de cihaz donanımı olarak milletimize en üst seviyede hizmet vermekteyiz. Bu bizim için gurur verici bir tablo." diye konuştu.

        23-40 YAŞ ARALIĞINDAKİ KİŞİLER BAŞVURABİLİYOR

        ÜYTE Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. İnci Kahyaoğlu da merkezde embriyoloji ve androloji labarotuvarı, cerrahi işlemlerin yapıldığı ameliyathaneler, polikliniklerin yer aldığını, kullanılan tüm cihazların son teknoloji ürünü olduğunu anlattı.

        Prof. Dr. Kahyaoğlu, tüp bebek tedavisine kimlerin başvurabileceğine ilişkin, şunları kaydetti:

        "23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük olan, tüplerde tıkanıklık, azalmış yumurtalık rezervi veya erkek hastalarda sperm sayısında düşüklük gibi tıbbi anlamda endikasyonu olan kişiler merkeze başvurabiliyor. Devlet güvencesinden yararlanabilmek için kişilerin sosyal güvencesinin bulunması gerekiyor. Başvuran hastalarımıza tüm bu durumlara ilişkin detaylı bilgilendirmeleri yapıyoruz."

        BÜTÜN İŞLEMLER DEVLET DESTEĞİYLE YAPILIYOR

        Maliyetli bir süreç olan tüp bebek tedavisinin belirlenen şartları taşıyan kişilere devlet desteğiyle, ücretsiz olarak yapıldığına dikkati çeken Kahyaoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: "Tüp bebek hem maddi hem de manevi anlamda oldukça külfetli bir tedavi süreci. Devletimiz de bu konuda ciddi desteklerle hastalara hizmet verilmesini sağlıyor. Bütün işlemler, devlet desteğiyle, çok cüzi bir katılım payı alınarak hastalarımıza sağlanıyor."

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