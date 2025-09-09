Habertürk
Habertürk
        Devlet Tiyatroları Girne Fest 25'te üç yapımla sahne alacak

        Devlet Tiyatroları Girne Fest 25'te üç yapımla sahne alacak

        Devlet Tiyatroları (DT), Girne Fest 25 kapsamında üç farklı yapımıyla Kıbrıslı sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2025 - 17:42 Güncelleme: 09.09.2025 - 17:42
        Devlet Tiyatroları Girne Fest 25'te üç yapımla sahnede
        Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesinin üçüncüsünü düzenlediği Girne Fest 25, 3 Eylül-10 Ekim'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleşecek.

        Devlet Tiyatroları da iki bölgeden üç yapımıyla Kıbrıslı sanatseverlerin karşısına çıkacak.

        Sezon boyunca kapalı gişe oynayan ve çok beğenilen İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrosu ortak yapımı Dracula: Bir Dehşet Komedisi, 10 Eylül saat 20.00'de Girne Amfi Tiyatro'da sahnelenecek.

        Başrolde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Tamer Karadağlı'nın yer aldığı Bram Stoker'ın ölümsüz klasiğinden uyarlanan oyun, karanlık atmosferi, dikkat çekici dekorları ve sahne düzeniyle izleyiciye sunulacak.

        17 Eylül'de ise İzmir Devlet Tiyatrosu, Rembetiko Efsanesi ile festivalde yer alacak. Rebet müziğinin altın çağından ilham alan oyun, göçmenlerin ve ötekileştirilenlerin hikayelerini müzikle birleştirerek ele alacak.

        Festivalin eylül ayındaki son oyunu, Kan Kardeşler olacak.

        Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı eser, 24 Eylül'de Girne'de sahnelenecek ve kaderin iki kardeşi farklı yollara sürüklediği hikayeyi müzikle harmanlanmış bir dille anlatacak.

        #Girne Fest 25
        #Devlet Tiyatroları
