Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Devran İskender, yemek ile arasını pek iyi olmadığını ve yemek yapmaktan çok iyi anlamadığını dile getirdi. Okul yıllarında konservatuara giderken ev arkadaşlarına güzel yemekler hazırladığını söyleyen genç şarkıcı, "Şimdi yumurta bile kıramam" açıklamasını yaptı.



Ünlü şarkıcı, "Yakında Yıldız Tilbe'ye ait olan bir şarkısı ile hayranlarımın karşısına çıkacağım. Bayramda da klibimiz bitmiş olacak" derken muhabirlerin, "Yıldız Tilbe'den şarkı almak zordur, nasıl aldınız?" sorusuna, "Yıldız Tilbe’nin gönlü o kadar güzel ki... O bir star. Sadece ben bu şarkıyı okuyacağım dedim o da tabii ki deyip beni kırmadı. Hem starlığını hem de gönlünün güzelliğini gösterdi" diye açıklamada bulundu.