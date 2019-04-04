Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, son çıkardığı 'Sana da Kalmaz' adlı şarkısıyla dikkat çeken genç şarkıcı Devran İskender, önceki akşam sahne aldı. Gelen davetlilere unutulmaz anlar yaşatan Devran İskender, yeni ve eski şarkıları seslendirdi. İskender, konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İskender, "Önümüzdeki aylarda yeni çıkaracağım şarkı biraz pop tarzında olacak. Bu yaz herkesin dilinde olacak. Şimdiden çok heyecanlıyım" açıklamasını yaptı.