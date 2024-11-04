Devran kardeşinin intikamını aldı

Pazar akşamları SHOW TV ekranlarına damgasını vuran, Ay Yapım imzalı ‘Deha’, dün akşam yayınlanan heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına topladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle ilgiyle izlenen dizi, 7'nci bölümüyle soluksuz izlendi.

‘Deha’; ABC1 20+’da 6,12 izlenme oranı (reyting) 15,37 izlenme payı (share), AB’de 5,77 izlenme oranı (reyting) 16,27 izlenme payı (share), Total’de de 5,25 izlenme oranı (reyting) 14,19 izlenme payı (share) elde etti.

Devran ve Cesur’un kavgası;

Bütün bunlar yaşanırken Devran, İmre’den dolayı küsen Esme’nin gönlünü almaya çalıştı. İkilinin karşısına her fırsatta İmre çıkmaya devam ederken Devran’ın yaptıkları Esme’nin kırgınlığını geçirmeye yetmedi. Karga’nın Hakim’in batık şirketine yatırım yaptığını öğrenen İskender bundan sonra Karga’nın onunla çalışmayacağından tedirgin olup bunun için Devran’ı suçladı. Kendine yeni bir ortak bulmanın zamanı geldiğini düşünen İskender bu sefer ağını Ferman’a attı. Ceylan okulda kopya almak için evdeki paralardan sınıftaki arkadaşlarına teklif edince Devran aldığı telefonla soluğu Ceylan’ın okulunda aldı. Devran, Cesur’un peşinden Boran’ın katiline yaklaşmaya çalışırken bir yandan da Ceylan’ı düştüğü ikilemden kurtarmaya çalıştı. Devran Ceylan’a doğruları göstermeye çalışırken İskender de Ferman’ı ağına düşürmek için kendi hayat dersini verdi. Bütün bunlar yaşanırken Cesur, Çağlar’ı yurtdışına gönderme planları yaptı ve çocuğunun hayatını kurtarmaya karşılık onu gitmeye ikna etti. Devran’ın Cesur’u kendine denk görmediğini her fırsatta belli etmesi Cesur’un ona karşı kinlenmesini sağlarken bir yandan da Devran’a açık vermesine sebep oldu.