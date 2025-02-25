Devrik Esad rejiminin işkenceci subayı Şam'da yakalandı
Suriye'de devrik Beşar Esad rejiminin işkence merkezlerinden Filistin Şubesi'nin sorgulama birimi sorumlularından Albay Abdullah Nazım Keref, Şam'da yakalandı
Giriş: 25.02.2025 - 06:49 Güncelleme: 25.02.2025 - 06:51
Suriye'deki güvenlik güçleri devrik rejimin savaş suçlularına yönelik operasyonlar devam ediyor.
AA'nın haberine göre; Esad rejiminin işkence merkezlerinden olan Filistin Şubesi'nin sorgulama birimi sorumlularından, işkence ve katliamlarıyla bilinen Albay Keref, güvenlik güçlerince başkent Şam'da yakalandı.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
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