Devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Giriş: 31.03.2026 - 15:44
Muğla’nın Bodrum ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Ferhat Bak (25), hayatını kaybetti.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Gürece Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda meydana geldi. Ferhat Bak, kullandığı motosikletle Turgutreis Mahallesi'nden Bodrum ilçe merkezi istikametine giderken kontrolü kaybetti. Savrulan motosiklet devrildi. Kazada Bak, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Ferhat Bak, ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı. Bak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
