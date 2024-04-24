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        Devrilen traktörün altında kalarak can verdi

        Mardin'in Midyat ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:22
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        Devrilen traktörün altında kalarak can verdi
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        Midyat'a bağlı Sarıköy Mahallesi'nde 44 yaşındaki İbrahim Keleş idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, devrilen traktörün altına kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Keleş'in cansız bedeni, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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        #kaz
        #mardin
        #traktör
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