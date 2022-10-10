Devrilen vincin operatörü öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin inşaatın temeline inen merdiveni kurmasının ardından Muhammed Talha Yaşar'a ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede operatörün hayatını kaybettiğini belirledi.

SEDYEYE BAĞLANIP ÇIKARILDI

Sonrasında yapılan çalışmalarda ilk olarak devrilen vinç getirilen başka iki vinç ile kaldırıldı. Ardından Muhammed Talha Yaşar'ın cenazesi itfaiye ekiplerinin oluşturduğu sistemle sedyeye bağlanıp inşaatın temelinden yukarıya çıkarıldı. Cenaze aracına alınan ceset morga kaldırıldı.

Devrilen vinç ve inşaat alanı havadan görüntülendi. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.