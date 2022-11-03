Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması

'AŞK' İDDİALARINA YANIT

Devrim Özkan, hakkında çıkan 'aşk' iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. 'Hazine' filminin galasına katılan Özkan, konuya ilişkin "Hepimiz arkadaşız. Gala için geldim, bu konuyu konuşmayalım" şeklinde açıklama yaptı.

"KİM SİZİN YENGENİZ OLUR BİLEMEM"

Oyuncu, daha sonra muhabirlerin "Galatasaray taraftarları sizi 'yenge' olarak görmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise "Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben 'Hazine' filmi için geldim" yanıtını vermekle yetindi.