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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması

Devrim Özkan, Galatasaraylı Lucas Torreira ve Mauro Icardi ile gündem olan fotoğraflarına açıklık getirdi. Özkan, yaptığı açıklamada "Hepimiz arkadaşız" dedi

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  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    Futbolcu Mauro Icardi, Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın birlikte çekildikleri fotoğraf çok konuşulmuştu.
  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    'Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin başrol oyuncusu Devrim Özkan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülen Torreira ve aralarında Icardi'nin de yer aldığı arkadaş grubu ile birlikte olduğu karesini yayınlamıştı. 
  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    Ancak fotoğraftaki bir detay takipçilerin dikkatinden kaçmamıştı. Paylaşımda, Özkan ile Icardi'nin Lucas Torreria'yı aralarına alıp, birbirlerinin parmaklarını tuttukları görülürken oyuncunun yeni bir aşka yelken açtığı ileri sürülmüştü.
  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira'nın oyuncu Devrim Özkan'ı sıkı takibi gündem olmuştu. Devrim Özkan, Türkiye Kupası'nda oynanan Galatasaray- Kastamonuspor maçını tribünden izlemişti. Özkan'ın maçı izlediğini fark eden Torreira ise karşılaşma bitmeden oyuncuyu Instagram hesabından takibe başlamıştı.
  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    "BU HİKAYEDE YANAN TORREIRA OLACAK"

    Ardından bazı sosyal medya kullanıcıları, şu yorumları yapmıştı:

    * Torreira aradan çekil Icardi abimize yol ver
    * Devrim Özkan yeni yengemizdir Icardi abime hayırlı olsun.
    * Bu hikayede yanan Torreira olacak
    * Tehlikeli buluşma
    * Icardi abim yine yolunda aşk adamı yaa
  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    'AŞK' İDDİALARINA YANIT

    Devrim Özkan, hakkında çıkan 'aşk' iddiaları karşısında sessizliğini bozdu. 'Hazine' filminin galasına katılan Özkan, konuya ilişkin "Hepimiz arkadaşız. Gala için geldim, bu konuyu konuşmayalım" şeklinde açıklama yaptı.

    "KİM SİZİN YENGENİZ OLUR BİLEMEM"

    Oyuncu, daha sonra muhabirlerin "Galatasaray taraftarları sizi 'yenge' olarak görmeye başladı. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz?" sorusuna ise "Kim sizin yengeniz olur bilemem. Ben 'Hazine' filmi için geldim" yanıtını vermekle yetindi.
  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    AŞK BİTTİ

    Öte yandan Galatasaray'ın PSG'den transfer ettiği Mauro Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, geçtiğmiz aylarda Arjantinli oyuncu ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

    Ayrılığın ardından Nara, arjantinli rapçi L-Gante ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
  • Devrim Özkan'dan Lucas Torreira ve Mauro Icardi açıklaması - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK BABASI

    İkilinin, Isabella ve Francesca adında iki çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: AA, Instagram.

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