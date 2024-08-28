Geçtiğimiz günlerde Lucas Torreira ile görüntülenen oyuncu Birand Tunca; Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın barışmasıyla ilgili; "Bence mutlular şu an. Devrim, maça da gelecekmiş. Şans getirir inşallah diyelim" ifadelerini kullanmıştı.