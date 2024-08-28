Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira'yı tribünden seyretti
Devrim Özkan ile Lucas Torreira, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha vermişti. Ünlü oyuncu, dün akşam oynanan Galatasaray - Young Boys maçında sevgilisini tribünden seyretti
Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında ayrılmıştı. Çift, ayrılığa dayanamayarak, aşklarına yeniden şans vermişti.
Devrim Özkan, barışma sonrası dün akşam Galatasaray'ın Young Boys ile oynadığı Şampiyonlar Ligi play-off turu maçını izledi.
Ünlü oyuncu, Galatasaray'ın 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçı büyük heyecanla takip etti.
Galatasaray taraftarları, maç öncesi Devrim Özkan ile Lucas Torreira'yı aynı karede fotoğrafladı.
Geçtiğimiz günlerde Lucas Torreira ile görüntülenen oyuncu Birand Tunca; Lucas Torreira ile Devrim Özkan'ın barışmasıyla ilgili; "Bence mutlular şu an. Devrim, maça da gelecekmiş. Şans getirir inşallah diyelim" ifadelerini kullanmıştı.