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Dexter geri dönüyor! Dexter konusu ne? Dexter ne zaman başlayacak? İşte Dexter yeni sezon oyuncuları...

Efsane dizi Dexter 7 yıllık bir aranın ardından tekrar ekranlara dönüyor. İlk bölümü 1 Ekim 2006'da yayınlanan dizi 8 sezon boyunca ilgiyle izlenmiş ancak 2013'te final yapmıştı. Peki Dexter konusu ne? Dexter ne zaman başlayacak? İşte Dexter yeni sezon oyuncuları...

Dexter geri dönüyor! Dexter konusu ne? Dexter ne zaman başlayacak? İşte Dexter yeni sezon oyuncuları...

Dexter Morgan isimli bir seri katilin hikayesini anlatan Dexter'ın ekranlara geri döneceği haberi gündeme bomba gibi düştü. Dizinin sevenleri sadece bunu konuşuyor. Peki milyonlarca takipçisi bulunan Dexter konusu ne? Dexter ne zaman başlayacak? İşte Dexter yeni sezon oyuncuları...

DEXTER KONUSU NE?

Annesinin öldürülmesi ile üç yaşında yetim kalan Dexter Morgan Miami polis memuru Harry Morgan tarafından evlatlık olarak alınmış. Harry'nin eşi Doris tarafından benimsenmiştir. Genç yıllarda Dexter mahallede evcil hayvanları öldürme isteğinin oluştuğunu keşfeder. Harry onları öldürmek için çok erken olduğuna inandığını söyler ve Dexter'in öldürme isteği gittikçe artar. Harry, Dexter'a masum insanları öldürmemesini söyler ve ona birkaç kural öğretir:

En önemlisi, Dexter asla yakalanmamalısın.
Dexter'ın kurbanları ölmeyi hak etmelidir.
Dexter her zaman katilin suçlu olduğundan emin olmalıdır, bundan dolayı sık sık kurbanın suçlu olduğuna dair kesin kanıtı elde etmek için büyük çaba harcar.
Harry ona normal insan duygularına sahip olmayı, sosyal davranmayı ve katilleri öldürdükten sonra cinayet mahallini temizlemeyi gösterir. Dexter "Karanlık Yolcuyu" (öldürme iç güdüsüne verdiği ad) tatmin etmek için kodu takip eder. Ancak, dördüncü sezonda sonradan masum olduğu kanıtlanan bir fotoğrafçıyı öldürür.

Birçok seri katil gibi Dexter da her öldürdüğü katilden bir şey alır: Bir neşter ile o kurbanının yanağından bir damla kan alır ve lamelin üzerine damlatır, onları da toplar. Koleksiyonu klimanın içinde gizlenmiş bir ahşap kutu içinde saklar.

DEXTER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Dizinin geri döneceği Dexter on Showtime Twitter hesabından duyuruldu ancak dizinin döneceği tarih henüz açıklanmadı.

DEXTER YENİ SEZON KİM OYNAYACAK?

Showtime yöneticisi Gary Levine, basına yaptığı açıklamada "Clyde Philips ve Michael C. Hall’un da dizide yer aldığını bildirmekten mutluluk duruyorum ve yeni sezonu çekip yayınlamak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

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