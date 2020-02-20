ÖSYM 2020 DGS sınav tarihine yönelik binlerce üniversite öğrencisi merakla araştırmaya başladı. 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlamak için sınava girecek olan adaylar, heyecanla sınav başvurularını bekliyor. Peki, ÖSYM DGS sınav tarihi belli oldu mu? İşte, DGS sınav tarihine dair detaylar...

DGS 2020 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 5 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 29 Temmuz'da duyurulacak.

DGS 2020 BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ

2020-DGS SINAV TARİHİ 05.07.2020 BAŞVURU TARİHİ 13.05.2020 BAŞVURU SON 21.05.2020 GEÇ BAŞVURU 02.06.2020 GEÇ BAŞVURU SON 02.06.2020 23:59 SONUÇ TARİHİ 29.07.2020

DGS: DİKEY GEÇİŞ SINAVI NEDİR?

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir.

DGS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Sınava, bir ön lisans programlarından mezun adaylar başvurabilir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir