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        Haberler Bilgi Gündem DGS 2025 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? ÖSYM ile DGS ne zaman, hangi tarihte?

        DGS 2025 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? DGS ne zaman?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım başladı. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçiş yapabilmelerini sağlayan DGS'nin 2025 takvimi ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınava katılacak adaylar, "2025 DGS ne zaman?" ve "Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?" sorularına yanıt ararken, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bilgiler merak edilen birçok detayı netleştirdi. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2025 - 23:12 Güncelleme: 25.06.2025 - 23:18
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        Binlerce öğrencinin gözü bu haberde! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken, sınav tarihi ve giriş belgelerine dair sorular gündemdeki yerini koruyor. "DGS ne zaman yapılacak?" ve "Giriş belgeleri yayımlandı mı?" sorularının cevabı, ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte yanıt buldu. İşte detaylar...

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        DGS NE ZAMAN YAPILACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2025 yılında düzenleyeceği merkezi sınavın takvimini duyurdu. Buna göre DGS 20 Temmuz tarihinde yapılacak.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sınav sonuçları 11 Eylül'de açıklanacak.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        DGS sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Sınav giriş belgesinin yayınlanmasının ardından sınav yerleri de belli olmuş olacak.

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