Binlerce öğrencinin gözü bu haberde! 2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürerken, sınav tarihi ve giriş belgelerine dair sorular gündemdeki yerini koruyor. "DGS ne zaman yapılacak?" ve "Giriş belgeleri yayımlandı mı?" sorularının cevabı, ÖSYM tarafından paylaşılan takvimle birlikte yanıt buldu. İşte detaylar...