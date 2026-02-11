Canlı
        DGS başvuru ve sınav takvimi: DGS 2026 ne zaman? DGS sınav başvuruları ne zaman başlayacak? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS başvuru ve sınav takvimi: DGS 2026 ne zaman?

        Ön lisans diplomasını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen adayların gözü 2026 DGS takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimiyle birlikte Dikey Geçiş Sınavı'nın tarihi ve başvuru sürecine ilişkin detaylar netlik kazandı. Kariyer planlarını lisans diplomasıyla güçlendirmek isteyen binlerce mezun, şimdi başvuru tarihleri ve sınav günüyle ilgili ayrıntıları araştırıyor. İşte merak edilenler...

        Giriş: 11.02.2026 - 18:27 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:27
        1

        Meslek yüksekokulu mezunlarının lisans programlarına geçişinde kritik rol oynayan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için 2026 yılı süreci resmen başladı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimi sonrası adaylar, başvuruların ne zaman yapılacağını ve sınavın hangi tarihte uygulanacağını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

        2

        2026 DGS NE ZAMAN?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru işlemleri 15 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında yapılacak. Geç başvurular ise 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak.

        3

        DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        DGS sınavı, 19 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

        4

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları 13 Ağustos 2026 tarihinde erişime açılacak.

