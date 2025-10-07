DGS ek tercihler başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?
Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS ek tercih kılavuzu ile belli oldu. Kılavuza göre DGS ek tercihler için süreç 7 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. İlk tercih döneminde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemlerini 13 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, 2025 DGS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte 2025 DGS ek tercih ekranı, 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında ayrıntılı bilgiler...
2025 DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI
2025 DGS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 DGS ek tercih tarihleri belli oldu.
Kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.
Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.
2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?
Ek yerleştirme için tercih ücreti 130,00 TL’dir.
Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.
Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
2025 DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025 DGS’ye girmiş ve 2025 DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
2025 DGS EK TERCİH KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI
Merkezi Ek Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ÖSMY tarafından paylaşıldı. DGS ek tercih boş kontenjan ve taban puanlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.
