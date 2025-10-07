Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam DGS EK TERCİH EKRANI 2025: ÖSYM ek yerleştirme kılavuzu ile 2025 DGS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

        DGS ek tercihler başladı! ÖSYM kılavuzu ile 2025 DGS ek tercih nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih tarihleri ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 DGS ek tercih kılavuzu ile belli oldu. Kılavuza göre DGS ek tercihler için süreç 7 Ekim Salı günü itibarıyla başladı. İlk tercih döneminde herhangi bir lisans programına yerleşemeyen adaylar, ek tercih işlemlerini 13 Ekim saat 23.59'a kadar ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapabilecek. Peki, 2025 DGS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereye yatırılır? İşte 2025 DGS ek tercih ekranı, 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve taban puanları hakkında ayrıntılı bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 15:28 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2025 DGS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Böylece Dikey Geçiş Sınavı DGS ek tercih tarihleri belli oldu. Kılavuza göre DGS ek yerleştirme tercih işlemleri, 7-13 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Bu noktada binlerce aday, ‘’DGS ek tercih nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir, boş kontenjanlar neler?’’ sorularına yanıt aramaya başladı. DGS ek tercih taban puanları, 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar ve başarı sıralamaları mercek altına alındı. İşte DGS ek tercih ekranı 2025 ve konu hakkında detaylı bilgiler…

        2

        2025 DGS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ BAŞLADI

        2025 DGS ek tercih kılavuzu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlandı. Böylece 2025 DGS ek tercih tarihleri belli oldu.

        Kılavuz doğrultusunda Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) ek yerleştirme tercih işlemleri, 7 Ekim Salı günü başladı ve 13 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.

        3

        DGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 7 Ekim 2025 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

        Ek yerleştirme işleminde, 2025-DGS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

        2025-DGS ek yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        2025 DGS EK TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        2025 DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        DGS EK TERCİH ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILIR?

        Ek yerleştirme için tercih ücreti 130,00 TL’dir.

        Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 7-14 Ekim 2025 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 14 Ekim 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır.

        Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

        5

        KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?

        2025 DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.

        Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2025 DGS’ye girmiş ve 2025 DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

        Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:

        a) Tablo-1’de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış, ön lisans mezuniyet alanı Tablo-2’ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.

        b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırken taban puan şartı aranmayacaktır.

        c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.

        6

        2025 DGS EK TERCİH KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI

        Merkezi Ek Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları ÖSMY tarafından paylaşıldı. DGS ek tercih boş kontenjan ve taban puanlarını aşağıdaki ekrandan öğrenebilirsiniz.

        DGS EK TERCİH BOŞ KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        Suriye: SDG ile kapsamlı ateşkeste anlaştık
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        SGK'dan hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara uyarı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Schengen sınırlarında biyometrik dönem başlıyor
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        Papa Leo ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye yapacak
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yolun karşısına geçecekti! Feci kaza kamerada!
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Yerlikaya'dan 'barem sistemi' açıklaması
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        Sane Almanya'da tartışma yaşadı!
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        İsviçre'den Türkiye'ye tarihi iade
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        19 yaşında tünelde kanlı infaz! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Tüm dünyada uygulanacak
        Tüm dünyada uygulanacak
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Covid-19’da yeni tehlike: Frankenstein varyantı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Fenerbahçe istikrarı sağlayamadı
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        Avukat Öktem'e saldırıda gözaltı sayısı yükseldi
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        6 ay önce evlendiği kadını öldürdü!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Galatasaray'dan en iyi başlangıç!
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Hiçbir şey yapmadan bile yoruluyorsanız dikkat!
        Aşk bitti işe devam
        Aşk bitti işe devam