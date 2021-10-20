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DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den DGS ek tercih sonuçları açıklaması geldi mi?

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu araştırılıyor. İki yıllık ön lisans programından mezun olup dört yıllık lisans programlarına geçmek isteyen üniversite adayları Dikey Geçiş Sınavı ek tercihle şanslarını deniyorlar. Tercihlerini tamamlayan adaylar DGS ek tercih sonuç tarihini merak ediyor. İşte DGS ek tercih sonuçları 2021 ile ilgili detaylar...

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den DGS ek tercih sonuçları açıklaması geldi mi?

DGS ek tercih başvuruları 15 Ekim'de başlamıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar DGS ek tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. İşte DGS ek tercih sonuçları hakkında...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ancak geçen yıl 05-11 Kasım 2020 arasında alınan ek tercihler 1 hafta sonra 19 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl da başvuru tarihi bitiminden bir hafta sonra 28 Ekim tarihine yakın açıklanması bekleniyor. Sonuçlar erişime açılır açılmaz haber sitemizde veya ÖSYM'nin ais sisteminden öğrenebilecek.

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DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMANA KADAR YAPILACAK?

DGS ek tercih tarihlerini açıklayan ÖSYM; "2021-Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) ek tercih işlemleri, 15-21 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ek tercih işlemleri, 21 Ekim 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 15 Ekim 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır." Şeklinde açıklamada bulundu.

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