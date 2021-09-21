DGS ek tercihler ne zaman başlayacak? Sorusu öğrenciler tarafından sıkça merak edilen konulardan biri olmaya devam ediyor. DGS tercih sonuçlarının ardından herhangi bir üniverasiteye yerleşemeyen öğrenciler, kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için başvuruda bulunacak. ÖSYM'den konuyla ilgili açıklama yapıldı mı merak konusu...

DGS EK TERCİHLER OLUYOR MU?

Geçtiğimiz yıl DGS tercih sonuçlarının belli olmasında sonra DGS ek yerleştirme yapıldı. DGS ek tercih hakkı bulunuyor.

DGS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN?

DGS tercihlerini kazananların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 17-24 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. e-Kayıt yaptırmak isteyen adaylar ise e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 17-22 Eylül 2021 saat 23:59'a kadar elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir.DGS ek tercihlerinin yapılacağı tarih henüz belli olmadı.

DGS ek tercihlerin üniversite kayıtlarının tamamlanmasından sonra yapılması bekleniyor.