DGS sonuç tarihi: DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Dikey Geçiş Sınavı 20 Temmuz tarihinde uygulandı. Belirtilen tarihte sınava katılım gösteren adaylar, DGS sonuçları için bekleyişe geçti. Sayısal ve sözel olmak üzere iki oturumdan oluşan DGS'de, sonuçlar ÖSYM tarafından erişime sunulacak. Peki, "sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte 2025 DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih...
DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın sona ermesinin ardından, DGS sonuçları için gözler, ÖSYM gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, maraton tercih süreci ile devam edecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."