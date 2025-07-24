DGS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sınavın sona ermesinin ardından, DGS sonuçları için gözler, ÖSYM gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından, maraton tercih süreci ile devam edecek. Peki, "DGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte DGS sonuç tarihi...