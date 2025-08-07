Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem DGS sonuç tarihi: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sonuç tarihi belli oldu!

        DGS sonuç tarihi: 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Gözler DGS sonuç tarihine çevrildi. 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ardından sonuçların açıklanması bekleniyor. İki yıllık ön lisans programlarından dört yıllık lisans eğitimine geçiş yapmak isteyen adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevirdi. Sınav takvimi kapsamında, DGS 2025 sonuçlarının ilan edileceği tarih netlik kazandı. Peki, DGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte DGS sonuçları hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 21:11 Güncelleme: 07.08.2025 - 21:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        DGS sonuç sorgulama ekranı araştırmaları başladı. 20 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen sınav sonrası ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor. İki yıllık eğitimi lisansa tamamlamak isteyen adaylar, emeklerinin karşılığını öğrenmek için sonuç tarihini sorguluyor. İşte konuyla ilgili merak edilen bilgiler...

        2

        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre; 2025-DGS sonuçları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü açıklanacak. Adaylar, DGS sonuçlarına T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

        ÖSYM AİS EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        DGS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan 2025 Dikey Geçiş Sınavı’nın (2025-DGS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u bağlantıda erişime açılmıştır.

        4

        Sınava başvuran adaylar; Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Temmuz 2025 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci 30 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

        Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        5

        DGS SORULARI VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        Lübnan'dan kritik karar: Silahlar toplanacak
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Tekne faciasında yük gemisi kaptanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        MİT’ten FETÖ mahrem imamına operasyon!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı ile görüştü
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Netanyahu'dan Gazze'nin tamamını işgal sinyali
        Morata, İtalya yolcusu!
        Morata, İtalya yolcusu!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Seri katil iddiasında Alman eski sevgili konuştu!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        ABD'deki kritik zirvede 'Zengezur' mutabakatı
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Alzheimer tedavisinde 'lityum' umudu
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar