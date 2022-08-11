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DGS taban puanları ve başarı sıralaması belli oldu mu? Gözler DGS tercih kılavuzuna çevrildi!

DGS sınav sonuçlarının 11 Ağustos Perşembe yani bugün açıklanmasıyla gözler DGS taban puanları ve başarı sıralamalarına çevrildi. 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen kişiler merak içinde DGS taban puanlarını araştırıyor. DGS geçiş bölümleri kılavuzlar kısmında yer alırken DGS kontenjanları ve üniversite taban puanları araştırmaları hız kazandı. İşte 2022 DGS taban puanları hakkında merak edilenler...

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  • Geri sayım! DGS taban puanları ve 2022 sıralaması: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? DGS taban puanları, başarı sıralaması ve geçiş bölümleri belli oldu mu?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan DGS tercih kılavuzu ile adaylar tercih maratonuna başlayacak. Tercihlerin yapılacağı tarih merak edilirken DGS 2022 4 yıllık üniversite başarı sıralaması, kontenjanları ve taban puanları sorgulamaları arttı. Sonuçların açıklanması ile gündeme gelen DGS taban puanları listesini sizler için derledik. İşte detaylar...
  • Geri sayım! DGS taban puanları ve 2022 sıralaması: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? DGS taban puanları, başarı sıralaması ve geçiş bölümleri belli oldu mu?

    DGS SONUÇLARI BELLİ OLDU!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince düzenlenen DGS sonuçları 11 Ağustos 2022 Perşembe günü açıklandı.

    2022 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Geri sayım! DGS taban puanları ve 2022 sıralaması: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? DGS taban puanları, başarı sıralaması ve geçiş bölümleri belli oldu mu?

    DGS SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANDI!

    2 yıllık önlisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adayların katılım sağladığı DGS sınav sonuçlarının 12 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. DGS sınav sonuçları 11 Ağustos Perşemeb günü adayların erişimine açıldı.

    2022 DGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • Geri sayım! DGS taban puanları ve 2022 sıralaması: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? DGS taban puanları, başarı sıralaması ve geçiş bölümleri belli oldu mu?

    DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI AÇIKLANDI MI?

    DGS 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Yayımlanacak olan DGS Tercih Kılavuzu ile taban puanları da açıklanmış olacak. Geçen yılın taban puanlarını sizler için derledik. 

    2021 DGS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
  • Geri sayım! DGS taban puanları ve 2022 sıralaması: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? DGS taban puanları, başarı sıralaması ve geçiş bölümleri belli oldu mu?

    DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ AÇIKLANDI!

    Ön lisans mezuniyet alanına göre geçiş yapılacak lisans bölümleri ÖSYM'nin resmi sitesi ile belli oldu.

    DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • Geri sayım! DGS taban puanları ve 2022 sıralaması: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? DGS taban puanları, başarı sıralaması ve geçiş bölümleri belli oldu mu?

    DGS TERCİHLERİNİN YAPILMASI

    Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

    Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.
  • Geri sayım! DGS taban puanları ve 2022 sıralaması: DGS taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? DGS taban puanları, başarı sıralaması ve geçiş bölümleri belli oldu mu?

    Tablo-1 dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. 

    Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

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