Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2022'nin tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar iyice artmış durumda. Sınavda ter döken ve tercih yapacak binlerce öğrenci; DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı sorusunun yanıtını arıyor. İşte, konuya dair merak edilenler...

ABONE OL
  • DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

    2022 DGS sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi ve 11 Ağustos 2022 tarihinde sınavın sonuçları erişime açıldı. Söz konusu sonuçların açıklanmasının ardından gözler tercih kılavuzuna çevrilmişti. Peki, merakla beklenen DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı 2022? 
  • DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

    2022 DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

    DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından henüz yayınlanmadı.

    DGS tercih kılavuzu, tercihler başlamadan önce ÖSYM tarafından erişime açılacak.
  • DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

    Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğreneceklerdir. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
  • DGS tercih kılavuzu yayınlandı mı? ÖSYM 2022 DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? DGS sonuç sorgulama ekranı

    DGS SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebiliyorlar.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.