Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da düzenlendi. Uzun süren bekleyişin ardından DGS sonuçları 10 Eylül’de açıklandı. DGS tercih işlemleri ise 18 Eylül'de başladı ve 24 Eylül 2024 tarihinde sona erdi. Ön lisans mezunu binlerce aday, sınav puanı ve sıralamasına göre üniversite tercihinde bulundu. Peki, DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 DGS tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr…