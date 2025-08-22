DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM 2025 DGS tercih kılavuzu yayımlandı mı?
DGS tercih tarihleri gündemde en çok araştırılan konulardan biri oldu. 20 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Akabinde ise DGS tercih kılavuzu 2025 için araştırmalar hız kazandı. Adaylar, sınavdan aldıkları puan doğrultusunda üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümleri için tercihte bulunacak. Bu süreçte ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz baz alınacak. Peki, ÖSYM ile 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak, kılavuz yayımlandı mı? İşte konu hakkında detaylar...
2025 DGS tercih kılavuzu araştırmaları yoğunluk kazandı. Ön lisans mezunu olan adaylar, Dikey Geçiş Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak. Tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz adaylara yol gösterecek. Bu kapsamda DGS tercih tarihleri 2025 yanı sıra 4 yıllık üniversite taban puanları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı mı?
2025 DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
20 Temmuz 2025 tarihinde uygulanan Dikey Geçiş Sınavı (2025-DGS) sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. Ancak 2025 DGS tercih tarihleri henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sene DGS sonuçları 10 Eylül 2024 tarihinde açıklanmıştı. DGS tercih işlemleri ise 18 - 24 Eylül 2024 tarihleri arasında alınmıştı.
Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda DGS tercih sürecinin önümüzdeki 10 gün içinde başlaması bekleniyor.
Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.
2025 DGS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
2025 DGS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı.
ÖSYM’nin Ağustos ayının son haftasında DGS tercih kılavuzunu adaylarla paylaşması bekleniyor.
Kılavuzda; lisans programlarının kontenjanları, üniversite bazlı tercih tablosu ve başvuru koşulları yer alacak.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak belirlenen tarihlerde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.
DGS TABAN PUANLARI BELİRLEYİCİ OLACAK
DGS taban puanları, kontenjan yer alan üniversitenin bir önceki yıl en düşük kaç puanla alım yaptığını ifade ediyor. 2025 taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak.
Adaylar ise 2024 yılındaki taban puanları dikkate alarak tercihlerini şekillendirecek. 2024 yılında yapılan yerleştirmelere ilişkin en düşük (taban) puanlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.