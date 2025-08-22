2025 DGS tercih kılavuzu araştırmaları yoğunluk kazandı. Ön lisans mezunu olan adaylar, Dikey Geçiş Sınavı’ndan aldıkları puanlara göre üniversite tercihinde bulunacak. Tercih sürecinde ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuz adaylara yol gösterecek. Bu kapsamda DGS tercih tarihleri 2025 yanı sıra 4 yıllık üniversite taban puanları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2025 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2025 yayımlandı mı?