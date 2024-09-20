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        Haberler Bilgi Yaşam DGS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM 2024 DGS tercih nasıl ve nereden yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        DGS tercihleri ne zaman bitiyor? DGS tercih nasıl ve nereden yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

        İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisansa tamamlamak isteyen öğrenciler DGS tercih kılavuzuna göre tercihlerini tamamlıyor. ÖSYM, internet sitesinden 2024 Dikey Geçiş Sınavı tercih işlemlerinin 18 Eylül'de başladığını duyurmuştu. Bu noktada henüz tercih yapmayanlar için "DGS tercihleri ne zaman bitiyor, DGS tercihi nasıl ve nereden yapılır?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, ÖSYM DGS tercih kılavuzu ve DGS tercih başvuru ekranı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2024 - 09:27 Güncelleme: 20.09.2024 - 09:27
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        2024 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Tercih kılavuzunun yayınlanması ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri de başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 DGS tercihleri 18 Eylül’de başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM 2024 DGS tercih nasıl ve nereden yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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        DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

        DGS tercihleri 24 Eylül’de sona eriyor.

        DGS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI

        ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

        Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 18 Eylül 2024 tarihinde saat 15.00'den itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir. Tercih işlemleri, 24 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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        Yerleştirme işleminde, 2024-DGS Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2024-DGS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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