2024 DGS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Tercih kılavuzunun yayınlanması ile beraber Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih işlemleri de başladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2024 DGS tercihleri 18 Eylül’de başladı. Peki, DGS tercihleri ne zaman bitiyor? ÖSYM 2024 DGS tercih nasıl ve nereden yapılır, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?