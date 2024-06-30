2024 DGS yorumları: DGS sınavı kolay mıydı, sorular nasıldı?
İki yıllık eğitimi, dört yıla tamamlayarak lisans mezunu olmak isteyen öğrenciler bugün DGS sınavına girdi. Sınav bitimi, öğrenciler sosyal medya hesaplarından sınava ve sorulara dair yorumlarını paylaşmaya başladı. Peki, 2024 DGS nasıldı, sorular kolay mıydı? İşte, DGS için öğrencilerden gelen sınav yorumları...
Giriş: 30.06.2024 - 08:39 Güncelleme: 30.06.2024 - 23:42
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Bu sene 300 binden fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen DGS sınavı 10.15'te başladı ve toplamda 135 dakika sürdü. Sınavdan sonra sosyal medya hesaplarında paylaşım yapan öğrencilerin ortak görüşü sınavın zor olduğu yönündeydi. Öğrenciler, özellikle Türkçe paragraf soruları konusunda zorlandığını yazdı. İşte, 2024 DGS yorumları...
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