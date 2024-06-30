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        Haberler Bilgi Gündem DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı 2024: DGS soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DGS soru ve cevapları indir

        2024 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak?

        81 ilde saat 10.15'te başlayacak DGS sınavına binlerce öğrenci girecek. 135 dakikalık sınavın ardından ÖSYM tarafından DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlanması bekleniyor. Peki, 2024 DGS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 08:09 Güncelleme: 30.06.2024 - 08:24
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        Binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek DGS sınavı bugün saat 10.15'te başlıyor. Sayısal ve sözel olmak üzere toplamda 100 soru cevaplayacak adaylar, sınavdan sonra ÖSYM'nin yayınladığı DGS soru ve cevap anahtarına erişebilecek. Peki, 2024 DGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı ne zaman yayınlanacak? İşte, detaylar...

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        2024 DGS SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

        DGS sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. 135 dakikalık sınav sonrasında DGS soru ve cevaplarının ÖSYM'nin sitesinden ilan edilmesi bekleniyor. Sorular ve cevap anahtarı yayınladığı zaman haberimize ekleyeceğiz.

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        DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        DGS sonuçları için ÖSYM'den kesin bir tarih açıklanmadı. Ancak DGS sonuçlarının 14 Ağustos 2024 tarihinde açıklanması bekleniyor.

        DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
        DGS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
        DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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