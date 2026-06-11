Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.752,53 %0,06
        DOLAR 46,1554 %0,05
        EURO 53,3194 %0,15
        GRAM ALTIN 6.070,55 %0,52
        FAİZ 43,69 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 94,84 %0,79
        BITCOIN 63.071,00 %2,15
        GBP/TRY 61,8304 %0,18
        EUR/USD 1,1536 %0,01
        BRENT 92,15 %-1,02
        ÇEYREK ALTIN 9.926,08 %0,53
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bir yılda 145 milyon gönderi ulaştırdı

        Bir yılda 145 milyon gönderi ulaştırdı

        DHL eCommerce Türkiye, marka dönüşümünün ilk yılında operasyonel altyapı yatırımlarını hızlandırdı. Önümüzdeki dönem için yeni nesil transfer merkezi yatırımlarını da açıklayan şirket, büyüyen araç filosu ve uluslararası gönderi çözümleriyle, son bir yılda 145 milyondan fazla gönderiyi tüketicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 14:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bir yılda 145 milyon gönderi ulaştırdı

        DHL eCommerce marka dönüşümünün ilk yılını kutluyor. MNG Kargo’dan DHL eCommerce’e dönüşümünün ilk yılında şirket;145 milyondan fazla gönderiyi Türkiye’nin dört bir yanındaki ve dünyanın 220’yi aşkın ülkesindeki alıcılarla buluşturduğunu açıkladı.

        DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, marka dönüşümünün ilk yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geride bıraktığımız bir yıl, DHL eCommerce Türkiye için yalnızca bir marka dönüşümü değil; operasyonel altyapımızdan müşteri deneyimimize, insan kaynakları süreçlerimizden uluslararası hizmet kabiliyetimize kadar uzanan kapsamlı bir yenilenme dönemi oldu.

        Bu dönemde müşteri sadakatini geliştirmeyi amaçlayan NPS (Net Tavsiye Skoru) oranımızı yüzde 47,55 oranında artırdık. Müşteri memnuniyetini odağına alan operasyonel dönüşümümüze ek olarak araç filomuzu yenileyerek ve uluslararası gönderi çözümlerimizi geliştirerek birçok alanda önemli adımlar attık. Türkiye’deki diğer DHL iş birimleriyle farklı projeler hayata geçirdik. Son olarak DHL Express ile devreye aldığımız projeyle, yurt dışına gönderim yapmak isteyen müşterilerimiz için şubelerimizi birer gönderi noktasına dönüştürdük. Bu iş birliğiyle müşterilerimiz, yurt içi ve yurt dışı gönderi işlemlerini şubelerimiz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

        Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirmeye, e-ticaret ekosistemine değer katmaya ve ülkemizi bölgesel bir dağıtım merkezi haline getirme hedefimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

        REKLAM

        250 MİLYON EURO YENİ YATIRIM

        DHL eCommerce Türkiye, ülke genelindeki büyüme stratejisi kapsamında duyurduğu transfer merkezi yatırımlarında önemli bir aşamaya geldi. Daha önce açıklamış olduğu 250 milyon euro yatırım planıyla yeni transfer merkezlerini devreye almayı planladığını belirten şirket, bu kapsamda İzmir ve Ankara’daki arsa satın alımlarını tamamladı.

        Uzun vadede Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirmeyi ve bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen DHL eCommerce Türkiye, saha operasyonlarını destekleyen araç yatırımlarına ağırlık verdi. Ocak 2025’ten bu yana filosuna toplam 420 yeni araç dahil eden şirket, bu yıl elektrikli kamyonetler de dahil olmak üzere 250 aracı daha filoya katmayı planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 10 Haziran 2026 (ABD Yeniden İran'a Saldırdı)

        ABD yeniden İran'a saldırdı. Kuveyt'te hava savunma sistemi aktif. İran'da ABD helikopteri düşürüldü. ABD vurdu İran yanıt verdi. Hürmüz'de tansiyon yine yükseldi. Keşm Adası'nda patlamalar duyuldu. ABD'den İran'a helikopter misillemesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan veri güvenliği vurgusu. Özgür Özel M...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?