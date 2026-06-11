Bir yılda 145 milyon gönderi ulaştırdı

DHL eCommerce marka dönüşümünün ilk yılını kutluyor. MNG Kargo’dan DHL eCommerce’e dönüşümünün ilk yılında şirket;145 milyondan fazla gönderiyi Türkiye’nin dört bir yanındaki ve dünyanın 220’yi aşkın ülkesindeki alıcılarla buluşturduğunu açıkladı.

DHL eCommerce Türkiye CEO’su Kağan Gündüz, marka dönüşümünün ilk yılına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Geride bıraktığımız bir yıl, DHL eCommerce Türkiye için yalnızca bir marka dönüşümü değil; operasyonel altyapımızdan müşteri deneyimimize, insan kaynakları süreçlerimizden uluslararası hizmet kabiliyetimize kadar uzanan kapsamlı bir yenilenme dönemi oldu.

Bu dönemde müşteri sadakatini geliştirmeyi amaçlayan NPS (Net Tavsiye Skoru) oranımızı yüzde 47,55 oranında artırdık. Müşteri memnuniyetini odağına alan operasyonel dönüşümümüze ek olarak araç filomuzu yenileyerek ve uluslararası gönderi çözümlerimizi geliştirerek birçok alanda önemli adımlar attık. Türkiye’deki diğer DHL iş birimleriyle farklı projeler hayata geçirdik. Son olarak DHL Express ile devreye aldığımız projeyle, yurt dışına gönderim yapmak isteyen müşterilerimiz için şubelerimizi birer gönderi noktasına dönüştürdük. Bu iş birliğiyle müşterilerimiz, yurt içi ve yurt dışı gönderi işlemlerini şubelerimiz üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyor.

Önümüzdeki dönemde de Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirmeye, e-ticaret ekosistemine değer katmaya ve ülkemizi bölgesel bir dağıtım merkezi haline getirme hedefimize kararlılıkla devam edeceğiz.”

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250 MİLYON EURO YENİ YATIRIM

DHL eCommerce Türkiye, ülke genelindeki büyüme stratejisi kapsamında duyurduğu transfer merkezi yatırımlarında önemli bir aşamaya geldi. Daha önce açıklamış olduğu 250 milyon euro yatırım planıyla yeni transfer merkezlerini devreye almayı planladığını belirten şirket, bu kapsamda İzmir ve Ankara’daki arsa satın alımlarını tamamladı.

Uzun vadede Türkiye’nin lojistik altyapısını güçlendirmeyi ve bölgesel bir merkez haline getirmeyi hedefleyen DHL eCommerce Türkiye, saha operasyonlarını destekleyen araç yatırımlarına ağırlık verdi. Ocak 2025’ten bu yana filosuna toplam 420 yeni araç dahil eden şirket, bu yıl elektrikli kamyonetler de dahil olmak üzere 250 aracı daha filoya katmayı planlıyor.