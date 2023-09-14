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        Haberler Gündem DHY KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2023 Sağlık Bakanlığı DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı!

        DHY kura çekimi tamamlandı! 112. Dönem DHY kura çekimi ve isim listesi sorgulama ekranı

        122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi tamamlandı. 3.435 hekimin görev yerinin belirlendiği kura çekimi sonrasında DHY kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı merak ediliyor. İşte 112. Dönem DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 10:01 Güncelleme: 14.09.2023 - 10:01
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        Sağlık Bakanlığı 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kuraları çekildi. Hatırlanacağı gibi 7 Eylül'de başlayan tercih süreci 11 Eylül'de tamamlanmıştı. 13 bin 435 hekimin görev yeri, 13 Eylül'deki kura çekimi sonrası belirlendi. Kura çekimi sonrasında "Sağlık Bakanlığı DHY kura sonuçları nasıl öğrenilir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte, 112. Dönem DHY kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama

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        112. DÖNEM DHY KURASI İÇİN TERCİHLER SONA ERDİ

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile 112. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası için tercihlerin başladığını duyurmuştu. Bakan Koca, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:

        ''11.623'ü hekim ve 297'si yan dal uzmanı 1.812 uzman hekim olmak üzere, 13.435 hekimin görev yerini belirleyecek olan 112. Dönem DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ KURASI için tercihler bugün http://pbs.saglik.gov.tr'den alınmaya başlandı. Son başvuru tarihi 11 Eylül. Hayırlı olsun.''

        DHY atama kurası için tercihler 11 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarıyla sona erdi. Şimdi sırada sonuç adımı var. Bu noktada gözler kura çekimine çevrilmiş durumda.

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        112. DÖNEM DHY KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

        112. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası ise 13 Eylül 2023 Çarşamba günü noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi.

        Kura çekilişi 13.09.2023 tarihinde saat 10.00'da Sağlık Bakanlığı'nın Bilkent Yerleşkesinde Noter huzurunda yapıldı.

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        SAĞLIK BAKANLIĞI 112. DÖNEM DHY KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

        112. dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurası sonuçları isim listesi hemen aşağıdaki linkten öğrenilebilir.

        YERLEŞENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        DHY KURASI CANLI YAYIN EKRANI

        Kura çekilişi Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır.

        DHY KURASI CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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