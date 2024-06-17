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        Haberler Bilgi Yaşam Diamond Tema kimdir? Diamond Tema kaç yaşında, nereli? Diamond Tema biyografisi

        Diamond Tema kimdir? Diamond Tema kaç yaşında, nereli?

        Arnavut kökenli olan ve evli olan Diamond Tema'nın hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Din, bilim, tarih ve felsefe üzerine videolar hazırlayan bir YouTube kanalının sahibi Diamond Tema kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2024 - 10:46 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:57
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        Diamond Tema hayatı ile gündemde yer alıyor. En son YouTube’da ‘Yer6’ programında yer alan Diamond Tema kimdir?

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        Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta dğmuş Agnostik Yazar Ve Youtuber'dır. 96 yılında Türkiye’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.

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        Youtube'da Tarih , Felsefe ve Bilim İle İlgili İçerikler Üretmektedir. Diamond Tema, "Agnostisizm ve İlâhi Tragedya" isimli kitabı ile de tanınmıştır.

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