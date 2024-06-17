DİAMOND TEMA KİMDİR?

Diamond Tema 1994 Yılında Arnavutluk'ta dğmuş Agnostik Yazar Ve Youtuber'dır. 96 yılında Türkiye’ye taşındığı için okulu burada okuyup askerliğini de burada yapmıştır. Yunanistan ve İtalya’da 2 yıl kadar yaşayan Tema, kendisini Türk olarak tanıtıyor. 2 yıl kadar yerel TV’lerde yayın yönetmenliği yaptı, Osmanlı Tarihi’yle alakalı belgeseller çekti.