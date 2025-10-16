Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Diane Keaton'ın ölüm nedeni açıklandı - magazin haberleri

        Diane Keaton'ın ölüm nedeni açıklandı

        Cumartesi günü hayatını kaybeden Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Diane Keaton'ın ölüm nedenini, ailesi açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2025 - 11:22 Güncelleme: 16.10.2025 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ölüm nedeni açıklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'Baba' (The Godfather) ve 'Annie Hall' filmlerindeki rolleriyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Diane Keaton'ın ölüm nedeni belli oldu. 11 Ekim'de 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçının ailesi, Keaton'ın ölüm nedeninin zatürre olduğunu açıkladı.

        Aile adına yapılan açıklamada; "Keaton ailesi, 11 Ekim'de zatürreden hayatını kaybeden sevgili Diane adına son birkaç günde aldıkları olağanüstü sevgi ve destek mesajları için çok minnettar" ifadesi kullanıldı.

        Ailesi, Hollywood yıldızının hayvanlara olan sevgisi de dahil olmak üzere kendini adadığı şeylere dair bilgiler verirken; "Hayvanlarını severdi ve evsizler topluluğuna desteğinde kararlıydı. Bu nedenle anısına yerel bir gıda bankasına veya bir hayvan barınağına yapılacak herhangi bir bağış, ona harika ve çok takdir edilen bir saygı duruşu olacaktır" dedi.

        REKLAM

        Diana Keaton'a yakın bir arkadaşı daha önce People'a konuşurken, ünlü oyuncunun sağlığının aniden kötüleştiğini ve onu seven herkes için yürek parçalayıcı olduğunu söylemişti. Arkadaşı; "Son aylarında, etrafında sadece ailesi vardı ve onlar da her şeyi çok özel tutmayı tercih ediyordu. Uzun zamandır birlikte olduğu arkadaşları bile olan bitenin tam olarak farkında değildi" demişti.

        'Baba' (The Godfather), 'Gelinin Babası' ve 'İlk Eşler Kulübü' filmlerindeki rolleriyle tanınarak, adını son 50 yılın en sevilen film yıldızları arasına yazdıran Diane Keaton, en çok 'Baba' üçlemesinde Al Pacino'nun canlandırdığı mafya lideri Michael Corleone'nin sevgilisi ve daha sonra eşi 'Kay Adams' karakterini canlandırmasıyla hafızalarda yer edindi. Keaton, 1977 yapımı Woody Allen filmi 'Annie Hall' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar ödülüne lâyık görüldü.

        Diana Keaton daha sonraki yıllarda, 'Kızıllar' (Reds), 'Marvin'in Odası' (Marvin's Room) ve 'Aşkta Her Şey Mümkün' (Something's Gotta Give) gibi filmlerdeki performanslarıyla üç kez daha 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Oscar'a aday gösterildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Diane Keaton
        #ölüm nedeni
        #zatürre
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        5G ihalesinde büyük heyecan
        5G ihalesinde büyük heyecan
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi!
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Böcek yedirip, dişlerini kırdılar! İşte vahşete istenen ceza!
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konutta reel düşüş 20. ayında
        Konut satışında eylül rekoru
        Konut satışında eylül rekoru
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Meme kanseri görülme yaşı düştü! Ayda 5 dakika hayat kurtarıyor
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Fransız Sosyalist Partisi'nin hedefi: Zengin vergisi
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Gazze'nin dünyaya açılan kapısı ne zaman açılacak?
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        Anne ile oğlu can vermişti... Dikkat! Bu hata öldürüyor...
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Kanser hastası yatalak eşine kurşun yağdırdı!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon tahminini açıkladı
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?
        Kimlere malûl aylığı bağlanır?