Dicle Nehri'nde cansız beden bulundu

DHA

Diyarbakır'da, Dicle Nehri kıyısında kimliği belirsiz cansız beden bulundu.

Olay, öğleden sonra Sur ilçesine bağlı Kırsal Bağıvar Mahallesi'nde meydana geldi. Dicle Nehri kıyısında hareketsiz halde bir kişinin yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan cansız bedende yapılan incelemede, herhangi bir kimliğe rastlanılmadı. 20'li yaşlardaki erkek cansız bedeni, otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.