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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz 1 saatte kayıp Enes’i buldu | Son dakika haberleri

        Didem Arslan Yılmaz 1 saatte kayıp Enes’i buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme kayıpları bulmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2025 - 19:47 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:47
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        1 saatte kayıp Enes'i buldu
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        Oğulları Enes’i bulmak için programa gelen anne ve baba oğullarından 4 gündür haber alamadığını dile getirip isyan etti.

        Programa Enes’in arkadaşı Mehmet Ali bağlanırken, anne ve baba Mehmet Ali’den şüphelendiğini söyledi.

        Fakat ilerleyen dakikalarda Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme aldığı son dakika bilgilerle Enes’i bulduğunu açıkladı.

        Bulunan Enes, ailesinden kaçtığını ve geri dönmek istemediğini söyledi.

        Çocuk şube canlı yayındayken Enes’i emniyete götürdü.

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