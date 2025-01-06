Volodimir Zelenskiy: Rus halkına saygı duymuyorum
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya Savaşı'na dâir önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li yayınca Lex Fridman'a konuk olan Zelenskiy, Rus halkına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenmenin bir fayda vermeyeceğini belirtirken Rus halkına saygı duymadığını ifade etti. Zelenskiy duymak istemeyen bir topluluğa seslenmenin anlamsız olacağını dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Lex Fridman'ın Youtube kanalına konuk oldu. Zelesnkiy 2 saati aşan mülakatta Ukrayna Savaşı'ndan 47. ABD Başkanı Donald Trump'a; barış olasılığından ailesinin geçmişine kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, Rus halkına ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslenmek istemediğini çünkü artık onlara saygı duymadığını ifade etti. Zelesnkiy "Rus halkı beni dinlemek istemiyor. Sağır gibiler. Birçok gerekçe de sunabilirler ama bu hiçbir şeyi değiştirmez. Açıkçası onlarla konuşmaya
tenezzül etmiyorum artık. Rus halkına saygım yok." dedi. Zelenskiy ayrıca Rusya ve Ukrayna'nın iki farklı millet olduğunu dile getirdi.
Ukrayna Devlet Başkanı diğer yandan olası barış görüşmeleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Diyaloğa açık olduklarını getiren Volodimir Zelenskiy "Diyaloğa açığız ancak meselelerin konuşarak çözüleceğini zannedenler, üzgünüm ancak safça düşünüyorlar. Karşımızda barış istemeyen
insanlar var. Biz ateşkesi değil savaşın sonlandırılmasını konuşmalıyız ve bunun için de sahada güçlü olmak zorundayız." dedi.
Zelenskiy barış için Donald Trump'a güvendiklerini belirterek "Trump, Putin'i baskı altına alabilecek güce ve kabiliyete sahip." dedi. Zelenskiy, Donald Trump'tan Rusya'ya karşı yaptırımları artırmasını talep ederken; Rus gazının artık kullanılmaması gerektiğini onun yerine ABD gazı ve petrolünün kullanılmasının daha doğru olacağını vurguladı.
Zelenskiy ateşkese henüz hazır olmadıklarını belirtirken, güvenlik garantilerinin sağlam olmadığı bir durumda Rusya'nın ileri yıllarda yeniden saldıracağını iddia etti. Zelenskiy "Putin bu sefer çok daha fazla güç toplayarak saldıracak. Donald Trump eğer ABD'yi NATO'dan çıkartırsa Avrupa yok olur." dedi.