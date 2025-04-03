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        Haberler Gündem Didem Arslan Yılmaz 13 yaşındaki kayıp Elif'i buldu - Güncel haberler

        Didem Arslan Yılmaz 13 yaşındaki kayıp Elif'i buldu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Göfer Hanım'ın kızı Elif için yaptığı isyan ses getirmişti. Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlı yayınları ve başlattığı hashtag akımının ardından bugün müjdeli haber geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 21:47 Güncelleme: 03.04.2025 - 21:47
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        13 yaşındaki kayıp Elif bulundu
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        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Göfer Hanım’ın kızı Elif için yaptığı isyan ses getirmişti.

        Didem Arslan Yılmaz, Göfer Hanım’ın kızı için X platformu üzerinden bir hashtag başlatmıştı. Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı yayınları ve başlattığı hashtag akımının ardından bugün müjdeli haber geldi.

        Didem Arslan Yılmaz, emniyet ile el ele vererek kayıp kızın bulunduğunu açıkladı. Göfer Hanım gözyaşlarına boğulurken, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür etti.

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