Didem Arslan Yılmaz 13 yaşındaki kayıp Elif'i buldu
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Göfer Hanım'ın kızı Elif için yaptığı isyan ses getirmişti. Didem Arslan Yılmaz'ın ısrarlı yayınları ve başlattığı hashtag akımının ardından bugün müjdeli haber geldi.
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, Göfer Hanım’ın kızı Elif için yaptığı isyan ses getirmişti.
Didem Arslan Yılmaz, Göfer Hanım’ın kızı için X platformu üzerinden bir hashtag başlatmıştı. Didem Arslan Yılmaz’ın ısrarlı yayınları ve başlattığı hashtag akımının ardından bugün müjdeli haber geldi.
Didem Arslan Yılmaz, emniyet ile el ele vererek kayıp kızın bulunduğunu açıkladı. Göfer Hanım gözyaşlarına boğulurken, Didem Arslan Yılmaz’a teşekkür etti.