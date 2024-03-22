Didem Arslan Yılmaz, anne Fatma ve baba Mustafa Erdem'i polislere teslim etti!

Şükür Türkan’ı büyüten, Mustafa’nın yengesi Raziye ilk kez canlı yayına bağlandı. Fatma ve Mustafa’yı suçlayan yenge Raziye, kendilerini 10 yıl boyunca “Şükür Türkan evlendi” diye kandırdıklarını anlattı.

Şükür’ü sorduğu zaman anne Fatma’nın kendisine “Şükür hak ettiği yerde” dediğini aktaran yenge Raziye; Şükür’ün, Mustafa ve Fatma tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi.

Didem Arslan Yılmaz’ın yayınları sırasında ortaya çıkan çelişkiler savcılığı da harekete geçirdi. Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ekipleri stüdyoya geldi.