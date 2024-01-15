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        Haberler Gündem 3. Sayfa Didem Arslan Yılmaz bir günde 2 kayıp buldu!

        Didem Arslan Yılmaz bir günde 2 kayıp buldu!

        Show TV'de hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de 2 büyük kavuşma yaşandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 23:46 Güncelleme: 15.01.2024 - 23:46
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        Bir günde 2 kayıp buldu!
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        Gaziantep’ten gelen anne Ayşe Özer’in 19 yaşındaki kızı Zeynep 25 Aralık’ta kaybolmuştu. Didem Arslan Yılmaz, Zeynep’i 1 günde buldu ve Zeynep stüdyoya geldi. Anne-kız gözyaşları içinde kavuşurken, Zeynep’in hikayesi Türkiye’yi ağlattı. 16 yaşında bir akrabasının istismarına maruz kalan Zeynep, nişanlısı İsmet’in bu olayı sorması üzerine çaresiz kaldığını ve evi terk ettiğini anlattı.

        Ortaya çıkmak için annesinin onu aramasını beklediği söyleyen Zeynep’e en büyük destek annesi ve yayına telefonla bağlanan babasından geldi. Yaşananları Vazgeçme aracılığıyla öğrendiğini söyleyen nişanlısı İsmet ise karar vermek için zaman istedi.

        Ankara’dan başvuran Sevgi Üce ise kızı Duygu’ya aylar sonra Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme stüdyolarında sarıldı. Abisinden şiddet gördükten sonra evden ayrılmaya karar verdiğini kaydeden Duygu, babasının kendisini sevmediğini ifade etti, gözyaşlarına boğuldu.

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        Kızını çok sevdiğini söyleyen anne Sevgi, kızının haklı olduğunu belirtti, onunla ayrı bir ev tutarak birlikte yaşamayı teklif etti. Annesine güvenmediğini söyleyen Duygu ise bu teklifi reddetti.

        Anneler ve kızlarının büyük yüzleşmesi gözyaşları içinde izlendi.

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