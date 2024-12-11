Didem Arslan Yılmaz bir günde 2 kişiyi buldu

Didem Arslan Yılmaz’ın 1 günde bulduğu 6 Aralık’ta Bursa’da evini terk eden Gülşah canlı yayına geldi. Eşi Mustafa ile yüzleşen Gülşah herkese ters köşe yaparak yaşadıklarını anlattı.

Gülşah, Mustafa’dan boşanmak istediğini, Mustafa tarafından şiddete maruz kaldığını ve mutlu olmadığını açıkladı. Canlı yayında Mustafa ve Gülşah gözyaşlarına boğulurken Gülşah, kararının arkasında olduğunu söyledi.