Didem Arslan Yılmaz buldu, Yeliz aylar sonra ailesiyle buluştu Show Tv'de hafta içi her gün saat 15.00'de canlı yayınla izleyiciyle buluşan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de, Yeliz stüdyoya geldi, aylar sonra abisi Yaşar ve ablası Ayşe'yle kavuştu

4 ay önce evinden, 11 yaşındaki oğluyla birlikte kaçan ve Balıkesir’e sosyal medyadan tanıştığı sevgilisi Cevat’ın yanına giden Yeliz, 15 gün sonra oğlunu tek başına Ankara’ya göndermiş, son 1 aydır da ailesi ondan haber alamıyordu. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi Yeliz’i buldu ve stüdyoya getirdi. Yeliz’e kızgın olduklarını söyleyen abi Yaşar ve abla Ayşe, Yeliz stüdyoya geldiğinde duygusal anlar yaşadı.

Didem Arslan Yılmaz’ın neden gittin sorusuna karşılık Yeliz, evden uzaklaşmak istediği için Cevat’ın bahane olduğu cevabını verdi. Cevat’ın onu evlilik amacıyla çağırdığını ve ondan birçok şeyi sakladığını aktaran Yeliz, geçirdiği kaza sebebiyle yürüyemediğini yanına gittiğinde öğrendiğini söyledi.

İLK EŞİNDEN HALA BOŞANMAMIŞ

Yanına gittikten 1 hafta sonra ne zaman evleneceklerini sorduğunda, Cevat’ın ilk eşinden hala boşanmadığını öğrendiğini bildirdi. Bu olaydan sonra Cevat’ın yanından ayrılıp Cevat’ın üvey annesinin yanına gittiğini ve Cevat ameliyat olana kadar orada yaşadığını aktardı.

Ayşe’nin oğlu için söylediklerine karşılık Yeliz, çocuğunu göndermek istemediğini, abisi ve annesinin ısrarı sonucu gönderdiğini söyledi. Ablasının çocuğunu tek başına gönderdiği suçlamasına ise sessiz kaldı.

Cevat canlı yayına bağlandı, Yeliz’in ailesiyle sürekli görüştüğünü, ailesinin ev adresine kadar her şeyi bildiğini söyledi. Ayşe ise Cevat’ın Yeliz’in uygunsuz fotoğraflarıyla tehdit ettiğini söyledi. Cevat suçlamaları reddederken, Yeliz’in evli olduğunu bilmediğini kabul etti ancak ona gerçekleri anlatacak vakti olmadığını iddia etti.

Cevat’ın üvey annesi Şükran da canlı yayına bağlandı, Yeliz’i suçladı. Yeliz’in kendisini Gamze olarak tanıttığını ve haline acıdığı için Yeliz’e kıyafet verdiğini söyledi. Yeliz’in geldikten sonra onun evinde hiç kalmadığını, Cevat’la birlikte yaşadıklarını belirtti. Yeliz ise Şükran ve Cevat’ı yalancılıkla suçladı.

Yeliz ve Cevat’ın yüzleşmesi ekrana gelmeye devam edecek. Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla Show TV’de.