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Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Didem Arslan Yılmaz eşi kim?

Bir süredir SHOW TV ekranlarında bir gündüz kuşağı programı sunan Didem Arslan Yılmaz araştırılıyor. Uzun yıllar habercilik yapan ve çok izlenen haber kanallarının yüzü olan Didem Arslan Yılmaz'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Didem Arslan Yılmaz eşi kim?

Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Didem Arslan Yılmaz eşi kim?

Didem Arslan Yılmaz'ın hayatı sosyal medya takipçileri tarafından merak ediliyor. Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Didem Arslan Yılmaz kimdir? Didem Arslan Yılmaz kaç yaşında ve nereli? Didem Arslan Yılmaz eşi kim?

DİDEM ARSLAN YILMAZ KİMDİR?

Didem Arslan Yılmaz 12 Ocak 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Türk haber spikeri ve muhabir olarak tanınan Didem Arslan Yılmaz, aslen Sivas'lı bir ailenin çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası Kasım Arslan, Annesi ise Makbule Arslan'dır. Kadıköy Kız Lisesi ardından 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo Televizyon Bölümü’nden mezun oldu.

DİDEM ARSLAN YILMAZ HANGİ KANALLARDA ÇALIŞTI?

Gazeteciliğe 1992'de Flash TV'de haber sunarak başladı. Sonra Kanal D'ye geçerek muhabirlik yaptı. Çalar Saat programını Serdar Cebe'yle Haftasonu Haberleri'ni sundu. Daha sonra Uğur Dündar ekibinde Star TV'ye geçti. Daha sonra 2004 yılında Habertürk'e geçti ve Haber Sahası programını sundu.

Haber yolculuğu CNN TÜRK'te 4 yıl boyunca devam etti. Organ nakli dizi haberleri 6 ay devam eden bir programa dönüştü. Bu sürede Sağlık Bakanlığı ve CNN TÜRK'ün birlikte organize ettiği "Hayata Bağış" kampanyası büyük farkındalık yarattı. Organ bağışlarında artışlar gözlendi.

CNN TÜRK'ün ardından 2007-2016 yılları arasında 9 yıl boyunca Haber Türk'teydi. Habertürk'te 13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye'nin Nabzı programlarını sundu.

13 Ajansı, Gün Ortası ve Türkiye’nin Nabzı programlarını sunan Didem Arslan Yılmaz, 22 Mayıs 2016'da kanal ile yolları ayırdıktan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamayla CNN Türk'ten ayrıldığını ve Habertürk'e geri döndüğünü söyledi. 2020 Ağustos ayında ise Habertürk'teki görevini bırakarak Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunmaya başladı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ EŞİ KİM, ÇOCUĞU VAR MI?

Mina isminde bir kızı olup, Kürşat Yılmaz ile evlidir.

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