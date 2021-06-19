Merve Üstün cinayeti çözüldü 0:00 / 0:00

Acı olay 2017 yılında Amasya’nın Elmakırı Köyü’nde yaşandı. Merve Üstün, babası Cemal Üstün ve 10 yaşındaki kardeşi ile birlikte traktörle giderken kimliği belirsiz kişilerce otomatik tüfekle silahlı saldırıya uğradı. Babası ve Merve hemen hastaneye kaldırıldı ancak 18 yaşındaki Merve, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kız, henüz ömrünün baharındayken hayata gözlerini yumdu.

Esrarengiz olayla ilgili soruşturma devam ederken Merve Üstün cinayetinin görgü şahidi Mahmut Yılmaz, cinayetten iki yıl sonra kayboldu. Merve Üstün cinayeti ve Mahmut Yılmaz cinayetinin birbiriyle bağlantılı olduğu anlaşıldı.

Acılı baba Cemal Üstün ve annesi Ayşe Üstün, Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME stüdyosuna geldi. Didem Arslan Yılmaz’dan, polis olmak isteyen kızları Merve'nin katilinin bulunması için yardım istediler. VAZGEÇME ekibi, cinayetin işlendiği yerde her taşın altına baktı, her görgü tanığı ile konuştu ve olaylar çözülmeye başladı. Aylardır titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu Merve Üstün cinayetindeki sır perdesi aralandı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ VE EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Merve Üstün cinayetine dair gözyaşları dinmeyen baba Cemal Üstün’ün iddiası herkesi çok şaşırttı. Babası kızının ölümüyle ilgili öz kardeşlerinden şüphelendiğini ifade etti. Merve'nin katilini bulmak için Didem Arslan Yılmaz ve ekibi harekete geçti. Sırlar tek tek açığa çıktı, Cemal Üstün ve kardeşleri yüzleşti.

STÜDYODA TARTIŞMALAR HARARETLENDİ, ÇELİŞKİLER ÇOĞALDI

Stüdyoda büyük yüzleşme yaşandı. Amcaları Merve’nin ölümüyle ilgileri olmadığını söylese de kanıtlar tersini gösterdi. Barut izi ve yasak aşk hikayesi ile cinayet daha da karmaşık bir hale geldi. Ortaya çıkan gerçekler ve bulunan kanıtların ardından ise aylardır araştırılan cinayet çözüldü.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME'de beklenen güzel haber geldi. Mustafa Üstün, Arslan Üstün ve Şevki Üstün gözaltına alındı. Adalete teslim edilen üç isim, çifte cinayetten yargılanacak.